Policentro de San Isidro inaugurará este jueves

El Policentro de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, será inaugurado mañana jueves 5 de febrero, así lo confirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante la puesta en marcha de la construcción del nuevo Instituto Cancerígeno en Ciudad de la Salud.

El nuevo policentro, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, contará con áreas de urgencias, imagenología, mamografía, registros médicos, farmacia, laboratorio, quirófanos, recobro, fisioterapia, consulta externa, ginecología, pediatría, consulta general, docencia, odontología, administración y dirección médica.

Con una inversión total de B/.35,199,839.66, la obra es ejecutada por la empresa Alca Holding Int., y su entrega está programada para mediados de diciembre de 2025.

En desarrollo...