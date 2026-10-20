Policía decomisa dulces y frascos con presuntas sustancias ilícitas en Condado del Rey

Dos personas de 20 y 22 años fueron aprehendidas durante un allanamiento en un apartamento del sector.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un allanamiento en un apartamento de Condado del Rey, en el corregimiento de Bethania, terminó con la aprehensión de dos personas y el decomiso de varios artículos que presuntamente estarían vinculados con sustancias ilícitas, informó la Policía Nacional.

La diligencia se realizó en el marco de la Operación Canal, donde las unidades policiales decomisaron sobres, frascos, cajas, una pesa digital y dulces que presuntamente contienen sustancias ilícitas. Los aprehendidos tienen 20 y 22 años.

La Policía Nacional advirtió sobre modalidades de comercialización de drogas mediante productos que pueden parecer inofensivos, entre ellos brownies y dulces elaborados con marihuana, vapeadores con extractos de cannabis y pastillas que contienen THC.

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Según la entidad, estos productos pueden confundirse con golosinas o artículos de uso cotidiano, lo que representa un riesgo para la población, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes.

Las dos personas aprehendidas y los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.