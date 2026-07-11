Policía incauta cuatro armas de fuego escondidas en una bocina dentro de un auto

Los agentes interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en el automóvil. Durante la inspección, ubicaron en el maletero una bocina que ocultaba cuatro pistolas desarmadas, junto con sus respectivas correderas y proveedores.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 34 años fue aprehendido por la Policía Nacional durante la Operación Zion, desarrollada en el sector de Miraflores, corregimiento de Bethania, donde las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego que eran transportadas de forma oculta dentro de un vehículo.

De acuerdo con la información oficial, los agentes interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en el automóvil. Durante la inspección, ubicaron en el maletero una bocina que ocultaba cuatro pistolas desarmadas, junto con sus respectivas correderas y proveedores.

La Policía Nacional indicó que el hallazgo se dio como parte de las acciones operativas para combatir los delitos relacionados con la posesión y circulación ilegal de armas de fuego.

La institución reiteró que continuará desarrollando operativos en coordinación con las autoridades competentes con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos relacionados con el uso ilegal de armas.