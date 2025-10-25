Más de 200 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas durante operativos policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, 160 de las detenciones fueron por oficio, 36 por faltas administrativas, nueve en flagrancia, siete por microtráfico y dos por narcotráfico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional informó este sábado 25 de octubre que 214 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas en diferentes puntos del país, como parte de las acciones de seguridad desarrolladas en el marco del Plan Firmeza.

Durante las diligencias, las agentes policiales realizaron 77 allanamientos, logrando el decomiso de nueve armas de fuego, 146 municiones, 441 paquetes de droga y 29 dólares en efectivo. Además, se recuperaron dos vehículos y un semoviente.

En materia de tránsito, se colocaron 1,055 boletas por diversas infracciones, entre ellas 128 por exceso de velocidad, 76 por luces no adecuadas, 20 por licencias vencidas, cinco por embriaguez comprobada y 11 por el uso del celular mientras se conduce. Asimismo, 42 vehículos fueron remolcados por distintas causas.

Las autoridades reiteraron que las acciones de control y seguridad continuarán desarrollándose a nivel nacional con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.