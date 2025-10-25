Clima en Panamá: acumulados de lluvia podrían generar inundaciones en varias zonas del país

🌧️ De acuerdo con el boletín meteorológico del Imhpa, en la vertiente del Caribe en horas de la tarde, se mantendrán las condiciones nubladas con lluvias de variada intensidad, y durante la noche se prevén precipitaciones intermitentes en la mayoría de las provincias de esta vertiente. 🌧️ En tanto, la vertiente del Pacífico amanecerá con lluvias sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Este, Darién, el Golfo y las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y los macizos montañosos de Azuero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que este sábado 25 de octubre se registrarán condiciones de lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas intermitentes en gran parte del territorio nacional, lo que podría generar acumulados significativos de agua y con ello riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Imhpa, en la vertiente del Caribe el día iniciará con cielos nublados y lluvias desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras que el resto del litoral caribeño presentará nubosidad parcial.

En horas de la tarde, se mantendrán las condiciones nubladas con lluvias de variada intensidad, y durante la noche se prevén precipitaciones intermitentes en la mayoría de las provincias de esta vertiente.

En tanto, la vertiente del Pacífico amanecerá con lluvias sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Este, Darién, el Golfo y las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y los macizos montañosos de Azuero.

Te podría interesar: Se mantiene aviso de vigilancia por la tormenta tropical Melissa, informa Instituto de Meteorología

Para la tarde, se anticipan aguaceros con tormentas ocasionales en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en la noche las precipitaciones continuarán en gran parte del litoral pacífico.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C, excepto en las zonas montañosas de la Cordillera Central, donde se mantendrán entre 14 °C y 24 °C. Los vientos en el Caribe soplarán desde el oeste y sur, con velocidades de 15 a 35 km/h, mientras que en el Pacífico predominarán los vientos del oeste y suroeste con intensidades similares.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.5 a 1.2 metros de altura tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, con periodos de entre 8 y 15 segundos. El Imhpa también informó que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles moderados a altos (5-7 UV), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad solar.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos y advertencias, especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra, y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.