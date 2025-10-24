Se mantiene aviso de vigilancia por la tormenta tropical Melissa, informa Instituto de Meteorología

Según el informe, a la 1:00 a.m. de este viernes el centro de la tormenta tropical Melissa se localizaba en el Mar Caribe, al sureste de Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de vigilancia por la tormenta tropical Melissa fue extendido hasta las 12:01 p.m. del próximo domingo 26 de octubre, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el informe, a la 1:00 a.m. de este viernes el centro de la tormenta tropical Melissa se localizaba en el Mar Caribe, al sureste de Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Su movimiento actual es lento y hacia el norte, desplazándose a una velocidad aproximada de 4 km/h.

Aunque el fenómeno no representa incidencia directa sobre el territorio panameño, su presencia al sur de las Antillas Mayores genera un eje de vaguada al norte del país, lo que a su vez incrementa la velocidad de los vientos provenientes del oeste y sur en la vertiente del Pacífico. Estas condiciones podrían favorecer la formación de lluvias significativas en distintas regiones del país.

El Imhpa recomienda a la población mantenerse atenta a los próximos informes meteorológicos y consultar los avisos de vigilancia por lluvias significativas para conocer los montos de precipitación y las áreas bajo mayor riesgo.