Más de 1,180 aprehendidos se registraron durante el operativo de Carnaval 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 1,186 personas fueron aprehendidas a nivel nacional durante el operativo de seguridad del Carnaval 2026, según el balance presentado por los estamentos de seguridad en conferencia realizada en el Centro de Operaciones Nacional (CON).

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, las aprehensiones se desglosan en 603 por oficio, 441 por faltas administrativas, 76 en flagrancia y 66 por microtráfico. Además, se realizaron 181 diligencias de allanamiento, se decomisaron 15 armas de fuego y 14 paquetes de droga, y se recuperaron tres vehículos.

Durante los carnavales se efectuaron 584,492 verificaciones ciudadanas, que dieron como resultado 320 personas tramitadas, entre ellas adolescentes, por causas como oficios de captura, conducción, subrogados penales, riñas y microtráfico.

En materia vial, las autoridades reportaron que 144,286 vehículos se desplazaron hacia el interior del país. Durante el operativo se emitieron 7,037 boletas por infracciones de tránsito.

Entre las faltas más recurrentes destacan:

1,573 por exceso de velocidad

420 por embriaguez comprobada

146 por conducir con aliento alcohólico

292 por luces inadecuadas

168 por licencias vencidas

Asimismo, 839 vehículos fueron removidos por grúas debido a diversas infracciones. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias atendió más de 750 situaciones prehospitalarias, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Panamá respondió a cerca de 508 emergencias, principalmente relacionadas con el control de abejas africanizadas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó tres fallecimientos por inmersión en playas y ríos. En tanto, las autoridades de tránsito confirmaron una víctima fatal por accidente de tránsito en el sector de Los Andes.

Las autoridades informaron que más de 140 mil vehículos viajaron hacia el interior del país, de los cuales alrededor de 96 mil ya han retornado. Para agilizar el regreso, se anunció que la inversión de carriles iniciará a partir de las 7:00 a.m., como parte del operativo de retorno.

Con información de Luis Alberto Jiménez