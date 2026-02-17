Policía Nacional reporta cero fatalidades durante los carnavales en el país

El dispositivo incluyó vigilancia en las tres tarimas principales, el área de los culecos, la avenida Balboa y diversas zonas del interior del país, con la participación de al menos 8 mil agentes policiales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, realizó un recorrido por el perímetro del Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde evaluó los resultados del operativo de seguridad desplegado durante las festividades.

El dispositivo incluyó vigilancia en las tres tarimas principales, el área de los culecos, la avenida Balboa y diversas zonas del interior del país, con la participación de al menos 8 mil agentes policiales.

Durante su balance preliminar, el director informó que hasta el momento no se han registrado víctimas fatales a nivel nacional, lo que calificó como un resultado significativo del despliegue operativo. En el área de la Cinta Costera, las autoridades reportaron al menos 17 personas aprehendidas luego de detectarse alertas en el sistema de verificación ciudadana, relacionadas con distintos delitos, entre ellos casos vinculados a drogas, conflictos familiares y un caso por presunto pandillerismo.

Fernández destacó que los puntos de control y los accesos restringidos a la zona de culecos fueron claves para el éxito del operativo, dado que permitieron la revisión de nacionales y extranjeros que ingresaban al perímetro habilitado para las actividades.

Durante la jornada se registraron algunas riñas aisladas; sin embargo, los agentes policiales intervinieron de manera inmediata para neutralizar las situaciones y retirar a los involucrados del área, evitando que los incidentes escalaran.

La estrategia consistió en identificar rápidamente a las personas implicadas en alteraciones del orden público y sacarlas del perímetro del evento, como medida preventiva para garantizar la convivencia pacífica. A nivel nacional, la Policía Nacional informó que se atendieron pocas situaciones relevantes y que todas fueron gestionadas de forma oportuna.

Con información de Luis Alberto Jiménez