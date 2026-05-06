Policía captura a alias 'Flapy' tras cinco años prófugo por tentativa de homicidio

Alias “Flapy” se desplazaba en una camioneta blindada, donde fueron ubicados varios indicios, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte, según datos de las autoridades.

Panamá/Agentes de la Policía Nacional capturaron a Joshua Andrés Ruiz Batista, alias “Flapy”, quien era requerido desde hace cinco años por delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

La aprehensión se realizó durante un punto de control policial en el sector de Puente del Rey, corregimiento de Parque Lefevre.

De acuerdo con las autoridades, el hombre era requerido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, por un hecho ocurrido el 23 de junio de 2021 en la avenida Ernesto T. Lefevre, en perjuicio de dos personas.

El teniente de la Policía Nacional, Isaan Morán, explicó que durante la verificación en el puesto de control el sospechoso intentó identificarse con documentos falsos. “Él se mostró nervioso y los compañeros lograron, con esa pericia, percatarse de la situación”, indicó el oficial.

Morán detalló además que alias “Flapy” se desplazaba en una camioneta blindada, donde fueron ubicados varios indicios, entre ellos un radio satelital, un router, un proveedor de arma de fuego con municiones y un pasaporte que tampoco le pertenecía.

El aprehendido fue trasladado para los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales.

Con información de Hellen Concepción.