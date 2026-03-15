Se reportan múltiples accidentes de tránsito este fin de semana, DNOT refuerza vigilancia

El teniente José Sánchez indicó que muchos de los accidentes son causados por distracciones de los conductores, como el uso del celular o conversar mientras se maneja.

Provincia de Panamá/Este fin de semana, que ha coincidido con el pago de la quincena, se han registrado al menos 120 accidentes de tránsito; es por ello que la Policía Nacional, a través de la Dirección de Operaciones de Tránsito (DNOT), ha intensificado la vigilancia en las vías.

Un tema que genera preocupación es el aumento de motos involucradas en los accidentes. Este domingo, cerca de la vía Ricardo J. Alfaro, se reportó una colisión entre un vehículo y un motorizado; este último resultó con una fractura en una de sus piernas.

Ante esta situación, el teniente José Sánchez, de la DNOT, recomendó a todos los conductores, ya sean de vehículos particulares o motorizados, tener más cuidado al conducir. Además, destacó que los motociclistas, como lo establece el Reglamento del Tránsito, deben circular detrás de los vehículos y no entre ellos, como muchas veces ocurre, ya que esta es una práctica peligrosa y desordenada.

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Sánchez también mencionó que, aunque no todos los accidentes involucran a los motorizados, muchas veces estos incidentes son causados por la imprudencia al conducir entre los autos. Además, recordó que al cambiar de carril es importante usar los retrovisores.

El teniente Sánchez indicó que muchos de estos accidentes son causados por distracciones de los conductores, como el uso del celular o conversar mientras se maneja.

Con información de Elizabeth González.