Policía Nacional presenta querella penal contra 83 personas por daños a bienes institucionales

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional (PN), a través de su equipo de la Dirección de Asesoría Legal, presentó formalmente una querella penal contra 83 personas presuntamente vinculadas con daños ocasionados a bienes institucionales, vehículos y equipos de la Unidad de Control de Multitudes.

De acuerdo con la PN, estas acciones legales responden a los incidentes ocurridos durante las manifestaciones registradas en el área donde se construye la nueva sede del Hospital del Niño, en las que se reportaron “daños significativos a la infraestructura policial”.

En un comunicado, la Policía informó que el caso seguirá su curso dentro del proceso legal correspondiente.

En febrero pasado se registraron enfrentamientos entre miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y los agentes de control de multitudes. Pacientes, familiares y personal de los hospitales del Niño y del Santo Tomás se vieron afectados de diversas maneras, principalmente por los gases lacrimógenos lanzados para contener a los manifestantes.

El escenario de estos enfrentamientos fue la edificación del nuevo Hospital del Niño que, según los datos oficiales, debería estar listo para mediados del próximo año 2026; sin embargo, en este día fue tomado como algún tipo de resguardo para este tipo de enfrentamientos.

La obra contempla la construcción de 108 consultorios, quirófanos y cerca de 500 camas de hospitalización.

