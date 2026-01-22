Policía Nacional reacciona a incidente en Juan Díaz y anuncia investigación interna

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional se pronunció tras los hechos registrados el pasado domingo en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz, donde una intervención policial derivó en momentos de alta tensión con residentes del área y dejó como saldo dos mujeres heridas, una de ellas con lesiones de consideración.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando agentes policiales realizaban un procedimiento para la aprehensión de dos adultos y un menor de edad. Durante la actuación, los policías habrían sido atacados con botellas y otros objetos contundentes por residentes del lugar, situación que —según la institución— obligó a los uniformados a actuar conforme a los protocolos establecidos y al marco legal vigente.

La Policía Nacional informó que, ante las denuncias de presuntos abusos, se inició una investigación interna que se desarrollará de manera transparente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades. La institución reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la integridad de la ciudadanía y el fortalecimiento de la confianza pública.

No obstante, versiones de los afectados señalan que la intervención, registrada por cámaras de seguridad del área conocida como Las Cinco Vías, en Concepción la Vieja, escaló rápidamente cuando los agentes utilizaron gas irritante y armas menos letales durante el procedimiento para detener a dos jóvenes, entre ellos un menor de edad que se encontraba acompañado de su padre.

Producto de la actuación policial, dos mujeres resultaron heridas por perdigones. Una de ellas sufrió una lesión grave en una pierna y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, situación que —según indicó— le ha impedido regresar a su trabajo.

Mayelis Rodríguez, una de las afectadas, relató que salió de su vivienda para preguntar por qué se estaban llevando a su hermano y a su padre, cuando presuntamente un oficial accionó su escopeta en su contra. Aseguró que intentó huir, cayó al suelo y, al levantarse, recibió nuevas detonaciones que impactaron su cuerpo.

Por su parte, Yulissa Cañizales también resultó lesionada tras recibir un fuerte impacto en una de sus piernas, lo que le provocó una herida abierta que requirió atención médica especializada.

Las personas afectadas manifestaron que, aunque reconocen que residen en una zona con altos índices de inseguridad, consideran injusto que se generalice a la comunidad y exigieron que se haga justicia. “No todos los que vivimos aquí somos delincuentes”, señalaron, al tiempo que pidieron que los responsables enfrenten las consecuencias que establece la ley.

Las denuncias ya fueron presentadas ante las oficinas de atención primaria del Ministerio Público, donde se tomaron declaraciones a testigos y se prevé la incorporación de nuevos elementos al expediente en los próximos días. Además, los afectados anunciaron que interpondrán denuncias formales ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía Nacional reiteró que colaborará con las autoridades correspondientes y que dará seguimiento al caso conforme a los procedimientos institucionales.

Con datos de Hellen Concepción