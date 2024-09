Autoridades ubican vigas del MOP tras operativos en varias provincias

Panamá/El Ministerio Público y la Policía Nacional ubicaron varias de las vigas H del puente de las Américas, en más de tres provincias. Imágenes exclusivas de TVN Noticias muestran parte de las vigas encontradas en la provincia de Herrera.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que la ubicación se dio producto de de la denuncia interpuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre la pérdida de las vigas H del puente de Las Américas.

Se han identificaron a cuatro personas que estarían involucradas en el hecho, indicó el director de la Policía Nacional, quien agregó que se mantiene los operativos relacionados con este caso para encontrar a más personas involucradas.

"Esta investigación no es únicamente de una provincia en particular, sino de todo el país, por lo cual la Policía seguirá investigando", dijo Fernández, en un mensaje en redes sociales, donde no precisó la cantidad de vigas exacta que fueron recuperadas.

En allanamientos, de la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Policía Nacional, encontraron varias vigas con las especificaciones señaladas por el MOP en:

18 vigas H en Panamá Oeste.

26 vigas H en Herrera.

6 vigas H en Avenida Nacional, ciudad de Panamá

El pasado 10 de septiembre. la Fiscalía Anticorrupción, informó que ha iniciado una investigación por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta acción se deriva de una denuncia presentada por el MOP tras la desaparición de varias vigas, cuyas longitudes varían entre 20 y 60 pies.

Hallazgos en Herrera

TVN Noticias confirmó que la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron diligencias en la provincia de Herrera, luego de una denuncia ciudadana.

Las vigas fueron ubicadas en La Arena de Chitré y Bocas en Parita, en la provincia de Herrera.

La desaparición

Durante una pasada sesión de la Comisión de Presupuesto, en la Asamblea Nacional, el titular del MOP, José Luis Andrade, explicó que la denuncia fue interpuesta luego de detectar la falta de vigas que habían quedado como remanentes de un proyecto no ejecutado en el Puente de las Américas.

Un informe de la institución señaló que, en octubre de 2023, las vigas aún se encontraban almacenadas en el área de Farfán ubicado en el corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste.

Sin embargo, entre febrero y junio de 2024, durante la campaña electoral, se enviaron 99 vigas a diferentes destinos. Nueve de ellas fueron trasladadas a otro patio perteneciente a la entidad, mientras que el resto fue entregado a juntas comunales y otros departamentos en el interior del país, aunque no se especificó a qué juntas ni en qué proyectos se usaron.

Sin registro de recepción

En días pasados se conoció que no se cuenta con un registro claro de la recepción ni del uso final de estas vigas.

Ricardo Icaza, asesor legal del MOP, detalló que las vigas fueron almacenadas en Farfán debido a su proximidad al puente. Sin embargo, al cambiar la metodología de reparación, estas vigas ya no se requerían, y el contrato relacionado con ellas, tras varias adendas, concluyó en 2020.

Icaza también mencionó que las vigas debían ser registradas como activos del Estado, toda vez que estaban incluidas en el contrato, pero esto no se llevó a cabo.

El asesor agregó que, según cálculos de los ingenieros de puentes de la institución, entre septiembre y octubre de 2023 se estimaba que había alrededor de 600 vigas en el almacén. No obstante, al asumir el cargo en el MOP el 2 de julio, no encontraron ninguna.

Icaza destacó que la falta de seguridad en el ministerio y la ausencia de procedimientos claros contribuyeron a la desaparición de las vigas, situación que, según manifestó, ya se está corrigiendo.