Policía ubica caleto con más de 5 mil municiones y granadas en Vacamonte

Un total de 5,330 municiones de grueso calibre, cinco granadas y diversos accesorios fueron decomisados por unidades de la Policía Nacional durante una diligencia realizada en la barriada La Constancia, en el sector de Vacamonte.

El hallazgo se dio en el marco de una operación coordinada con el Ministerio Público, como parte de las acciones para combatir actividades delictivas en esta zona del país. De acuerdo con el informe preliminar, las unidades especializadas lograron ubicar un caleto que contenía municiones de distintos calibres, así como otros elementos presuntamente vinculados a hechos ilícitos.

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Las autoridades no han precisado, por el momento, si hay personas aprehendidas en relación con este caso; sin embargo, confirmaron que se mantienen las investigaciones para determinar el origen y destino del arsenal encontrado.

Todos los indicios fueron debidamente embalados conforme a los protocolos y puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes.

Este decomiso se suma a otros operativos recientes en el área de Panamá Oeste, donde los estamentos de seguridad han intensificado las acciones para frenar el tráfico de armas y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.