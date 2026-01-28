Policías en reserva bloquean por 10 minutos la vía en Divisa para exigir pago de prima de antigüedad

Los manifestantes recordaron que este beneficio había sido acordado en reuniones previas con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional.

Azuero/Por unos 10 minutos en la mañana de este miércoles, un grupo de policías en reserva cerró temporalmente el paso vehicular en la vía de Divisa, como medida de presión para que el Ministerio de Seguridad cumpla con el pago de la prima de antigüedad a los agentes jubilados.

Los manifestantes recordaron que este beneficio había sido acordado en reuniones previas con el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional, y que hasta la fecha muchos todavía no lo han recibido. Según denunció José Pinto, algunos pagos que se dicen efectuados en 2015 son falsos y varios beneficiarios aún esperan su dinero.

“Lo que estamos solicitando es que se le pague la prima de antigüedad a todos los policías que cumplieron más de 30 años de servicio, día y noche, sin vacaciones ni días libres. Estamos peleando por nuestro dinero, que es un derecho y una ley”, manifestó Juan Poveda, uno de los participantes en la protesta.

El cierre de la vía afectó temporalmente el tránsito de vehículos provenientes de Veraguas, Herrera y Los Santos, generando un pequeño congestionamiento.

Tras el diálogo con unidades regulares de la Policía Nacional de Herrera, los manifestantes accedieron a retirarse a las aceras, aunque advirtieron que mantendrán este tipo de acciones hasta que se haga efectivo el pago pendiente.

Con información de Eduardo Javier Vega.