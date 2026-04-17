Policlínica de Chitré suspende atención este sábado por mantenimiento preventivo

La policlínica retomará sus operaciones el lunes 20 de abril en su horario habitual, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Chitré, Panamá/La atención médica en la Policlínica Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, quedará suspendida de manera temporal este sábado 18 de abril de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo enfocados en el control sanitario de sus instalaciones.

La medida, adoptada por la Caja de Seguro Social (CSS), responde a la necesidad de reforzar las condiciones de salubridad dentro del centro médico, particularmente en lo relacionado con el control de plagas y la higiene general del edificio. “Estas acciones buscan fortalecer el control de plagas y asegurar que las instalaciones se mantengan en condiciones óptimas, tanto para los pacientes como para el personal”, indicó el comunicado.

El cierre cuenta con el aval del Ministerio de Salud, sustentado en la Resolución 245 emitida el pasado 15 de abril, lo que respalda la intervención como parte de los protocolos sanitarios vigentes.

Durante la jornada de cierre, los usuarios que requieran atención deberán trasladarse al Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, donde las autoridades aseguran que ya se han realizado las coordinaciones necesarias para recibir a los pacientes sin afectar la continuidad de los servicios.

La policlínica retomará sus operaciones el lunes 20 de abril en su horario habitual, de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Aunque este tipo de cierres suele generar incomodidades entre los usuarios, las autoridades sostienen que se trata de acciones puntuales para evitar riesgos mayores y preservar la calidad de la atención en el mediano plazo.

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