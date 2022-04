La exministra de Salud, Rosario Turner, presentó este martes 19 de abril, su postulación para el cargo de presidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), para la próxima escogencia del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) a realizarse el próximo 15 de mayo.

"Esta decisión que he tomado es muy reflexionada en base al contexto que vive el país. La sociedad panameña amerita que nosotros retomemos todos los valores y los principios que los torrijistas tenemos en función de dejar un legado desde una perspectiva de justicia social", indicó Turner.

Vea también: ¿Quiénes están buscando el control del CEN del PRD?

La exministra de Salud llegó acompañada por Pedro Miguel González, de quien se esperaba, se postulara para reelegirse en la secretaria del PRD, no obstante, dijo que aún quedan 24 horas para poder lograr consensos de una real nomina renovada.

"Mi decisión está tomada en el caso de que no lleguemos a una dirección de consenso, en la que demos paso a la renovación, no se pretenda utilizar a las estructuras del partido como un trampolín electoral de candidaturas preconcebidas, es decir una dirección interinstitucional sin aspirantes a la presidencia de la República.... Si eso no se consigue presentaremos nuestra candidatura para la reelección de la secretaría general", detalló Pedro Miguel González

Turner competirá para este cargo con el diputado, Benicio Robinson de la nómina contraria, compuesta además, por Crispiano Adames, Raúl Pineda y José Gabriel Carrizo.

Además de la renovación del CEN, se escogerán además, directivas del área de Organización, Frente Sectorial Femenino, Frente Sectorial de la Juventud y directores nacionales.

Vea también: El deterioro y agotamiento del sistema político llevó a Leonor Calderón a renunciar al PRD

Con información de Meredith Serracín