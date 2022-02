Rubén Blades publica aclaraciones a su artículo 'Sobre Panamá y la elección del 2024'

Días después de publicar su páginas web el artículo titulado “Sobre Panamá y la elección del 2024”, Rubén Blades presentó otro escrito donde comentaba las reacciones a la opinión expresada.

“El no explicarse bien es un problema que puede afectarnos a todos y para un escritor resulta una constante posibilidad. Pero también me resulta impresionante ver como a nivel mundial estamos perdiendo la capacidad de entender lo que leemos”, fueron las primeras líneas de Blades.

A las interpretaciones de mi escrito se han agregado las versiones dedicadas a confundir y enredar, producidas por los distintos "call centers" de la partidocracia corrupta, y por los de enfermizos "trolls", gente que desde el anonimato utilizan las redes sociales para manifestar su frustración y odio, algo penosamente normal en estos días", expresó Blades.

Vea también: Lombana reitera el llamado a los independientes a unificar una 'visión de país' hacia el 2024

Blades procedió en su nueva nota a realizar las siguientes aclaraciones:

1. Considero que no es necesario para mi u otros inscribirnos por separado como candidatos independientes para la elección del 2024 porque ya existe un colectivo nuevo, organizado y dispuesto para ofrecernos tal oportunidad. Si el partido "Otro Camino" no existiera, entonces se justificaría la acción de ir por la libre.

En 2022, "Otro Camino" es el único colectivo capaz de brindar un espacio a los independientes, por no tener un pasado partidista, así como lo hizo el MPE, en 1994.

2. Expresé que solo apoyaré a quienes coincidan conmigo en puntos específicos: el desmantelamiento del estado clientelista, la creación de nuevas estructuras y paradigmas administrativos y la creación y aplicación de los cambios requeridos en leyes, normas y códigos, para aclarar lagunas, eliminar prebendas y acabar con la impunidad existente.

Vea también: Rubén Blades descarta candidatura presidencial independiente para elecciones de 2024

No puedo endosar a Lombana, como algunos creen que hice, porque desconozco su posición sobre estos temas. Aclaro, no pido que me los explique a mí, en privado: debe explicarlos al país, si acaso esos puntos ya han sido contemplados y resueltos por él y por su equipo.

3. Escribí que los candidatos/as independientes deben empezar a crear esas propuestas que indico en el punto anterior (2), para presentarlas como la base de sus campañas electorales, incluso antes de ser nominados/as.

4. Manifesté que no me voy a inscribir como candidato independiente, pero no dije que he renunciado a considerar ser candidato. No me parece oportuno aceptar reuniones políticas porque es irresponsable hablar de una candidatura sin haber antes definido el propósito que persigue el candidato/a. Sin un argumento electoral preparado, la ciudadanía no sabría que esperar a cambio de su voto. Mientras esa claridad no ocurra, no debo discutir una candidatura, y menos anunciarla.

Lea completa el nuevo artículo de Rubén Blades,