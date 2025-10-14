Portobelo se prepara para recibir a más de 100 mil feligreses en las festividades del Cristo Negro

Muchas personas ya han comenzado a llegar desde días previos, ante la dificultad de asistir el 21 de octubre, fecha cumbre de la celebración.

Portobelo, Colón/Equipos de emergencia, estamentos de seguridad y autoridades del distrito de Portobelo afinan los últimos detalles de logística para las tradicionales festividades del Cristo Negro, que cada año congregan a miles de devotos.

Se estima la participación de más de 100 mil feligreses, entre católicos y devotos que llegarán desde distintos puntos del país e incluso del extranjero. Muchas personas ya han comenzado a llegar desde días previos, ante la dificultad de asistir el 21 de octubre, fecha cumbre de la celebración, debido a compromisos laborales y personales.

Seguridad en la ruta

El subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, informó que se instalarán cuatro puntos de control a lo largo de la ruta desde Sabanitas hasta Portobelo y que se desplegarán más de 400 unidades policiales junto a los brazos auxiliares de seguridad.

“Desde el área de Sabanitas hasta el área de Portobelo. Muy importante, lleve, por favor, su cédula porque va a ser verificado. De igual manera, recuerden que los vehículos el mismo día 21 va a ser limitado el acceso. Tenemos bahías de estacionamientos y va a haber una rotonda; creo que está como a 1 km antes de la entrada de Portobelo, antes de la ruina, a donde van a estar los buses, los cuales van a hacer el circuito para regresar”, explicó Domínguez.

Por su parte, Luis Murillo, del Sinaproc, detalló que los puestos estarán ubicados en Playa Langosta, Guanches y dentro del pueblo de Portobelo, con el fin de “dar seguridad a los feligreses” durante toda la jornada.

Economía y autoridades presentes

En el parque central de Portobelo, decenas de comerciantes ya han instalado puestos de venta para aprovechar la afluencia de visitantes y generar ingresos para sus hogares.

El alcalde del distrito de Portobelo adelantó que para la celebración se espera la presencia de autoridades del Gobierno Central, incluyendo a ministros de Estado, quienes acompañarán a la comunidad en este evento religioso de gran impacto cultural y social.

Con información de Néstor Delgado.