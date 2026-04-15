Portobelo se prepara para el séptimo Festival de la Pollera Congo con más de 15 mil asistentes previstos

Las autoridades estiman una participación superior a las 15,000 personas, aprovechando el fin de semana largo que incluye el feriado del 1 de mayo.

Colón , Panamá/Desde la sede del Ministerio de Cultura de Panamá se dieron a conocer este miércoles los detalles oficiales de la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, una de las principales celebraciones de identidad y tradición afrodescendiente del país, que se realizará el próximo 2 de mayo en el distrito de Portobelo, provincia de Colón.

Las autoridades estiman una participación superior a las 15,000 personas, aprovechando el fin de semana largo que incluye el feriado del 1 de mayo. Asimismo, se ha confirmado la presencia de alrededor de 29 delegaciones culturales provenientes de distintas regiones del país, que formarán parte de las actividades programadas.

El evento incluirá un calendario amplio de actividades que contempla presentaciones artísticas, venta de artesanías, oferta gastronómica y múltiples expresiones de danza tradicional, elementos centrales de esta celebración que cada año reúne a visitantes nacionales e internacionales.

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La reina del festival Congo de Portobelo, Delia Barrera, destacó el carácter festivo de la jornada e invitó a la población a participar. “Tenemos mucha gastronomía, mucho baile y colorido de polleras. Los invito a Portobelo el 2 de mayo a disfrutar de todo el festival”, expresó.

Por su parte, la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, subrayó la importancia de preservar estas manifestaciones culturales y su impacto en el desarrollo local. “Portobelo se viste de gala. Es importante apoyar esta iniciativa para mantener viva nuestra cultura”, señaló, destacando además la incorporación de un desfile acuático como una de las principales novedades de esta edición.

El Ministerio de Cultura confirmó también la participación de delegaciones de diablicos y otros grupos tradicionales, reforzando la diversidad de expresiones folclóricas que caracterizan esta festividad.

Se espera, además, la llegada de visitantes internacionales interesados en conocer de cerca una de las celebraciones más representativas del patrimonio cultural panameño, en una jornada que promete música, danza y tradición en el histórico escenario de Portobelo.