Potabilizadora de Chilibre opera al 100%, informa el Idaan

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya se encuentra operando al 100%.

El Idaan señaló que la normalización del servicio se logró con labores de los especialistas del IDAAN y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quienes trabajaron jornadas extraordinarias para restablecer el servicio a la población en el menor tiempo posible.

Nota relacionada: Idaan mantiene operativas las plantas potabilizadoras en Coclé pese a bajos niveles de ríos

Los trabajos de recuperación en una de las estaciones de bombeo de agua tratada fueron necesarios tras una incidencia eléctrica interna registrada el pasado sábado. La oportuna intervención de los especialistas del Idaan permitió llevar la operación del 50% al 90% apenas unas horas después.

Con la colaboración de la ACP se completó el funcionamiento de esta estación de bombeo, permitiendo regularizar el suministro de agua potable de manera progresiva en los puntos altos y alejados de la red en Panamá y San Miguelito que pudieron haberse visto afectados durante las reparaciones.