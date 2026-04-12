Idaan mantiene operativas las plantas potabilizadoras en Coclé pese a bajos niveles de ríos

Se mantiene un monitoreo constante del caudal de los ríos, piden a la población a hacer un uso racional del agua.

Coclé/Aunque los niveles de los ríos se mantienen bajos, en la provincia de Coclé, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que las cinco plantas potabilizadoras que abastecen a los distintos distritos se mantienen operativas al 100%.

El director provincial del Idaan, Arcenio González, explicó que, aunque aún no se recibe la cantidad óptima de agua cruda para el proceso de potabilización, mantienen un monitoreo constante de los niveles de los ríos y llevan a cabo los ajustes en las tomas de agua para garantizar el funcionamiento de las plantas.

Por otro lado, indicó que ya se activó un plan de contingencia que incluye la perforación de pozos profundos y la posible regulación o represamiento de algunos afluentes, con el objetivo de asegurar el suministro de agua potable a la población.

Las autoridades piden a la población hacer un uso racional del agua, tomando en cuenta que en los próximos meses podrían registrarse condiciones más secas y una reducción adicional en los caudales de los ríos.

Con información de Nathali Reyes