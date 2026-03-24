Potabilizadora de Chilibre opera al 90%; detectan fallas en motor de una bomba, informó el Idaan

Idaan explicó que podrían darse bajas presiones en sectores altos y alejados de los distritos de San Miguelito y Panamá.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre se encuentra operando al 90% de su capacidad, luego de detectarse fallas en el motor de una de las bombas de la estación de agua tratada.

El Idaan aseguró que el equipo será reparado para evitar mayores inconvenientes en el suministro.

Los especialistas del Idaan llevaron a cabo evaluaciones técnicas y confirmaron el diagnóstico para iniciar los trabajos de reparación necesarios.

Te puede interesar: Idaan y Minsa detectan fallas en calidad del agua en Llano de Piedra, recomiendan hervirla

Además, el Idaan destacó que ya adquirió cuatro motores nuevos para la estación de bombeo, los cuales están pendientes de entrega por parte del proveedor. Una vez instalados, se espera mejorar la eficiencia de la planta y optimizar la distribución de agua potable en la capital.

Durante este periodo de reparación podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales en sectores altos y alejados de la red de distribución en Panamá y San Miguelito.