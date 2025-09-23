Premios Juventud 2025: Influencers y artistas internacionales disfrutan atractivos turísticos de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos días, y en antesala a los Premios Juventud 2025, Panamá ha comenzado a recibir a personalidades internacionales, entre ellas artistas, influencers y presentadores, que han aprovechado su visita para conocer los principales atractivos turísticos del país.

Además, varios han utilizado espacios abiertos y cerrados para realizar transmisiones en vivo, destacando el caso del programa “Desiguales” de Univisión, que se grabó por primera vez en territorio panameño.

El espacio televisivo, conducido por cinco mujeres de distintas generaciones, estilos y nacionalidades, aborda temas de actualidad y experiencias de vida desde una perspectiva femenina. Desde que se anunció que los Premios Juventud 2025 se realizarían en Panamá, la producción ha resaltado la identidad cultural panameña. De hecho, en la primera transmisión en vivo desde la Ciudad de las Artes, las presentadoras lucieron la pollera, el traje típico nacional.

Te puede interesar: Premios Juventud: El efusivo encuentro entre Natti Natasha y Sandra Sandoval en los ensayos de la gala

Entre las conductoras invitadas destacó la actriz Adamari López, cuya presencia generó entusiasmo entre los seguidores. En esta ocasión, al programa también asistieron la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y la ministra de Educación, Lucy Molinar.

“El pueblo panameño se porta tan bonito con nosotros, nos ha recibido con tanto cariño, nos ha llenado de atenciones, nos han acobijado, nos han dejado portar la pollera", manifestó López. Por su parte, la modelo Migbelis Castellanos dijo durante la grabación del programa que: "Creo que así como le dicen que es el puente del mundo, yo creo que nos une a muchísimas culturas este país".

La expectativa por los Premios Juventud 2025 sigue en aumento. Además de artistas consolidados, se espera la participación de nuevos talentos internacionales que aprovecharán la plataforma para presentar sus más recientes lanzamientos. A partir de este martes y miércoles comenzaron también a arribar varios artistas invitados, como el cantante Mac Anthony.

Los canales nacionales TVN y TVMAX, patrocinadores oficiales del evento, anunciaron una cobertura especial que incluirá la transmisión de la esperada alfombra azul, programada para este jueves 25 de septiembre a partir de las 5:00 p.m. por TVMAX.