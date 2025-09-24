Premios Juventud: Cierres, desvíos y cientos de policías en operativos de seguridad en Amador

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de las 6:00 a.m. de este jueves 25 de septiembre, los estamentos de seguridad arrancarán los operativos en los perímetros de Amador y el Centro de Convenciones, por los Premios Juventud 2025.

Se estima que 500 agentes policiales han sido destinados para garantizar la seguridad de este evento país, que ha traído importantes artistas.

Héctor Delgado, director de Operaciones de la Policía Nacional, dijo que habrá policías que también estarán en las vías y habrá coordinaciones con la Cruz Roja Panameña y el Cuerpo de Bomberos.

El comisionado Eduardo Huertas, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), recalcó que se ha dispuesto un dispositivo de agilización vehicular.

La DNOT garantizará la movilidad en las vías principales y adyacentes.

Las personas que transiten hacia cualquiera de las islas [Naos, Perico y Flamenco] la entrada la deben hacer por la avenida Amador y habrá una conificación en la primera rotonda.

Explicó que la actividad se desarrollará en una hora de gran movilización hacia el oeste, por lo que habrá agentes dirigiendo en la Avenida de los Mártires y a lo interno de Amador.

David Candanedo de Magic Dreams, empresa local productora del evento, dijo que es un reto importante asumido como industria, dado que es un proyecto país.

"Panamá está ahora en el centro de la pantalla a nivel de toda América, ya que el productor del evento es Univisión", recalcó.

Agregó que lo que se está mostrando del país es más que un evento este jueves.

Con información de Hellen Concepción