Hacen llamado al presidente Cortizo a asumir su responsabilidad y tomar decisiones firmes

A ocho días de la inesperada renuncia del exprocurador Eduardo Ulloa, aún siguen las reacciones y los cuestionamientos sobre la situación de la justicia en el país, qué pasará con los casos de alto perfil y si habrá certeza de castigo para los responsables de los delitos cometidos, tanto de corrupción como por el escándalo de los albergues.

Aurelio Barría, de la Cruzada Civilista, se pregunta qué pasará ahora y si el procurador encargado culminará el periodo, dará los resultados que todos esperamos o si el Consejo de Gabinete nombrará a una persona seria que continúe con las investigaciones.

También se cuestionó si es que el gobierno está esperando que se alce una nueva cruzada por la justicia y la recuperación económica por el país que son los factores más importantes del país en este momento.

“Estamos en una situación crítica, cuando la economía cae a los niveles que ha caído, la situación es crítica. Hay 180 mil desempleados o personas suspendidas aparte de los miles de jóvenes que necesitan trabajo porque acaban de terminar sus estudios y los informales”, manifestó.

Barría fue enfático en decir que: “ sí, está en juego la democracia, porque si no hay justicia no hay democracia, no hay crecimiento, no hay economía y no hay inversión. Necesitamos que el Presidente escuche y tome decisiones sensatas”.

Recalcó que se necesita mayor transparencia, corregir la corrupción y sobre todo, se necesita una actitud positiva para encontrar soluciones a la crisis y eso se logra unidos porque divididos solo se debilitará la democracia en el país.

Entre todos los diálogos que se llevan en el país, Barría consideró que el más importante es el que se realiza por la Caja de Seguro Social, donde todos los panameños tendremos que hacer sacrificios, empresarios y políticos.

“El llamado a los dirigentes políticos que no se aprovechen, a los líderes empresariales y laborales entendamos que el país está primero y en esta barca estamos todos sumergidos. O nos ponemos de acuerdo o esto va por mal camino”, puntualizó.

Aunque no restó importancia al Diálogo del Bicentenario, resaltando que se trata de una democracia participativa, pero hasta ahora solo se han recibido quejas y no recomendaciones.

Hizo el llamado al presidente a que “escuche y tome decisiones firmes”, porque tendrá el respaldo de las mayorías cuando tome las decisiones que se están esperando. “Este es el momento de hacerlo, qué es lo que está esperando, que haya una explosión social, que tengamos una cruzada pacífica en las calles, si eso es lo que se necesita lo vamos a organizar”, sostuvo.

“En este momento usted tiene el liderazgo, usted es el capitán del barco, invite a los panameños más talentosos de todas las corrientes políticas, económicas y sociales a aportar sus ideas, esta no es una agenda solo de su partido es de todos los panameños. Estamos firmes en pedirle que asuma la responsabilidad con carácter y sensatez, no solo en justicia sino en economía”, indicó Barría.

Concluyó aseverando que, "ya está bueno que los médicos sean los que controlen el futuro de las relaciones económicas de este país, se necesita que continúen buscando las soluciones y protocolos para buscar las vacunas, pero en el tema económico tiene que estar en manos de personas capacitadas para eso”.