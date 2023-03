'Aún no he tomado ninguna decisión', dice Cortizo sobre permanencia de Lau Cortés en la CSS

Ciudad de Panamá/“Yo personalmente en ese tema no he tomado una decisión... obviamente allí tiene que participar la junta directiva”, de esta manera el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a la permanencia o no de Enrique Lau Cortes al frente de la dirección de la Caja de Seguro Social (CSS).

Cortizo destacó que “es importante que se sepa que la Caja de Seguro Social tiene una ley y hay que respetar todo lo que es el Estado de derecho, pero sobre ese tema yo todavía no he tomado ninguna decisión”.

Y es que, este viernes Lau Cortes, negó rotundamente que vaya a renunciar, luego del escándalo causado por la desaparición de miles de dosis de Fentanilo

Al respecto del proceso de investigación, el mandatario hizo recomendaciones a los investigadores para que pronto descubran quiénes son los responsables de la pérdida de 19 mil dosis de la droga conocida como Fentanilo.

De acuerdo con Cortizo, la cadena de registro de ese medicamento y otros es bien clara, y con los eslabones que hay allí, deben llevar al Ministerio Público con quiénes participaron en el acto delictivo.

Relacionado Fiscalía inspeccionó el Complejo Hospitalario por caso de desaparición de fentanilo

Hasta el momento el Ministerio Público sigue con las investigaciones tras el hallazgo de unas 12 dosis de Fentanilo en el maletín de un médico internista.

Con información de Luis Alberto Jiménez.