Presidente Mulino no prevé convocar a los diputados a sesiones extraordinarias

El presidente afirmó que, por ahora, no hay asuntos en la agenda que ameriten una convocatoria, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar el tema más adelante.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que por el momento no prevé convocar a los diputados de la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, al considerar que no existen temas en la agenda que justifiquen esa medida.

No, no creo. No creo que haya nada en la agenda que amerite una sesión extraordinaria. Pero bueno, veremos en el camino qué pasa. En este momento no hay”, expresó el mandatario.

Mulino respondió a una consulta de los periodistas este 4 de noviembre, tras participar en los actos del Día de los Símbolos Patrios en el Palacio de las Garzas.

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Aunque señaló que actualmente no contempla una convocatoria, sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de reconsiderarla si surgen asuntos que lo ameriten.