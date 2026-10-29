Mulino recibe carta de Trump, quien destaca relaciones exitosas, beneficiosas y de respeto mutuo, según canciller

El canciller Javier Martínez-Acha anunció que el mandatario recibió esta semana una carta del presidente estadounidense. Señaló que corresponde a Mulino comunicar su contenido al país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió esta semana una carta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que lo felicitó por su gestión y por el rumbo de las relaciones entre ambos países, según anunció este jueves el canciller Javier Martínez-Acha.

El ministro de Relaciones Exteriores dio a conocer la comunicación tras una reunión con el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

“Esta semana nuestro presidente recibió una carta del presidente Trump en la cual lo felicita por su gestión y por elevar la relación entre Estados Unidos y Panamá a un nivel importante, exitoso, beneficioso y sobre todo desde el respeto mutuo”, indicó Martínez Acha.

El canciller señaló que Mulino tiene la carta y consideró que corresponde al mandatario divulgar el texto.

“El presidente tiene la carta, pienso que él es la persona que debe comunicar al país el texto de la misma, pero esa carta envía un mensaje poderoso: la amistad entre dos pueblos, la amistad entre dos presidentes y sobre todo el respeto mutuo que existe en la relación”, manifestó.

Seguridad marítima y tránsito por el Canal

Durante el encuentro entre Martínez Acha y Wadephul se resaltó la importancia de garantizar la seguridad marítima y el libre tránsito por el Canal de Panamá.

El anuncio sobre la carta de Trump se produjo en el marco de esa reunión diplomática. Las declaraciones del canciller describen el contenido de la comunicación, cuyo texto no fue incluido en la información compartida.