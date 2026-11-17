El mandatario estará acompañado por la primera dama y los ministros de Relaciones Exteriores y del Canal, quienes también participarán como expositores.

Ciudad de Panamá, Panamá/En su viaje número 32, el presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará a República Dominicana para participar este viernes 20 de noviembre en el Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe, que se celebrará en Punta Cana.

Lo acompañarán la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; y el ministro del Canal, José Ramón Icaza. Ambos ministros participarán como expositores.

Mulino intervendrá junto al presidente dominicano, Luis Abinader, en el diálogo presidencial “Gobiernos y la nueva geografía de oportunidad”, sobre cómo aprovechar la tecnología, el comercio y la inversión para desarrollar nuevos corredores económicos y fortalecer el futuro de la región.

El encuentro se realizará el 20 y 21 de noviembre y reunirá a cerca de 400 personas, entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros, inversionistas y representantes de organismos internacionales.

La agenda contempla 35 sesiones, 15 reuniones y actividades de alto nivel, con más de 70 ponentes, representantes de más de 30 países y 120 empresas e instituciones del sector privado.

Entre los temas que se abordarán figuran la inversión estratégica, el turismo, la cooperación internacional, la integración regional, la logística, la conectividad global y el futuro del trabajo.

También se anunció la participación de los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y de Honduras, Nasry Asfura; los primeros ministros de Bahamas, Philip Davis, y de Guyana, Mark Phillips; y el jefe de Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, Natalio Wheatley.

Asistirán, además, los vicepresidentes de Ecuador, María José Pinto, y de El Salvador, Félix Ulloa; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin; la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais; y la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinoza Madrid.