Mulino sanciona Ley del Olvido Oncológico que prohíbe a las empresas financieras aplicar cláusulas discriminatorias

La nueva ley prohíbe a las empresas financieras aplicar cláusulas, estipulaciones, aumento de primas, exclusiones, restricciones o discriminaciones de cualquier tipo destinadas a quien haya sufrido cáncer.

Ciudad de Panamá/Las personas sobrevivientes de cáncer que se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años no estarán obligadas a declarar haber padecido esta enfermedad a la hora de contratar servicios bancarios, crediticios y de seguros, y estarán protegidas ante cualquier tipo de cláusula, restricción o aumento de primas por motivo de esta enfermedad ya superada.

Esto, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionara la nueva Ley 547 del 8 de septiembre de 2026, "que establece el derecho al olvido oncológico y dicta otras disposiciones".

El concepto del olvido oncológico implica que ninguna persona que haya superado una patología oncológica puede ser objeto de discriminación o exclusión por este antecedente, una vez transcurrido el periodo médico determinado sin recaída.

La nueva ley prohíbe a las empresas financieras aplicar cláusulas, estipulaciones, aumento de primas, exclusiones, restricciones o discriminaciones de cualquier tipo destinadas a quien haya sufrido cáncer antes de la fecha de suscripción del contrato, cuando hayan transcurrido cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaída posterior.

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La nueva ley también lleva la firma del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien celebró que Panamá se haya sumado a esta causa en defensa de los sobrevivientes del cáncer, junto con otros 30 países que han aprobado leyes de olvido oncológico.

"Panamá se suma con una visión que entiende que una persona no puede quedar condicionada para siempre por haber tenido una enfermedad que logró superar", dijo Moltó en conferencia de prensa.

"Vencer el cáncer representa una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar una persona y después de esta lucha, lo mínimo que corresponde es permitirle seguir adelante. Por eso el presidente Mulino ha sancionado esta ley, para que esta gente pueda pensar nuevamente en acceder a créditos para casas, para comprar bienes, para seguros de vida y hospitalización, para formar emprendimientos", destacó.

"Haber tenido cáncer no puede convertirse en una sentencia financiera para siempre, y esta ley le da fin a esto", recalcó Moltó.