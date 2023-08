¿Por qué aspirante a la gobernación de Antioquia promete construir una carretera por la selva de Darién?

El candidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo; un departamento que colinda con Panamá, ha revivido la idea de construir una carretera que conecte a Colombia con Panamá.

Restrepo basa su planteamiento en qué, Panamá y Colombia estuvieron unidos, pero la provincia de Darién y el golfo de Urabá, en Antioquia, han sido las partes más excluidas. “Tienen toda clase de problemas: migratorios, económicos, narcotráfico, deforestación y por eso, no podemos quedarnos solamente como dirigentes que simplemente no hagamos nada cuando está pasando algo”.

La migración irregular es cada vez más exponencial. Relata Restrepo, que, “según cifras de Acnur ya han pasado por la selva del Darién 300 mil migrantes este año, y en total pasarán 400 mil personas. Esto es el 10% de la población que vive en ciudad de Panamá y mucho más, entonces lo que está pasando es una crisis que no es solo de Panamá y Colombia, ya que somos países de tránsito”.

El candidato a la gobernación en Antioquia, aseguró que no es una realidad que si se mantiene el tapón del Darién no pasará más gente. "No es así, y eso lo reflejan los datos de la cantidad de gente, refugiados y los gastos del Estado panameño para ellos".

Restrepo apunta a que ese tapón se logre abrir, ya sea con túneles o viaductos apostando a la tecnología.

Al cuestionarle sobre los estudios de impacto ambiental en uno de los principales pulmones del Panamá, Restrepo señaló que “se han hecho trazados, porque este es un proyecto de hace muchas décadas, pero no se ha hecho ningún estudio ambiental, hay que hacerlo”.

El candidato, que afirma ser un ambientalista reconocido en su país, lo que propone es “hacer la trazabilidad y mirar por donde se tiene un menor impacto ambiental, pero que al final, tiene que redundar en cuidar el tapón del Darién que hoy no está cuidado”.

Restrepo asegura que "es la conexión a todo el continente. Estamos a escasos 70 kilómetros lineales de toda una carretera que comprende 35 mil kilómetros", que saldría a Yaviza, y "esto traería una conexión económica con las exportaciones que está interrumpida".

Finalmente, el aspirante a la Gobernación enfatiza en que con este proyecto, se podría tener lo mejor de ambos países más allá de los temas de migración y narcotráfico.