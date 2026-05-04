Propina en restaurantes es voluntaria y no puede ser exigida, recuerda Acodeco

El monto final de la propina queda a criterio del consumidor, quien puede establecerlo según la calidad del servicio, la atención recibida y su nivel de satisfacción.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que el pago de la propina o gratificación por el servicio recibido es completamente voluntario, por lo que ningún establecimiento comercial puede imponer su cobro a los consumidores.

Esta disposición está contemplada en la Ley 45 de 2007, específicamente en el artículo 56 relacionado con la información de precios, el cual fue modificado por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016. En ese sentido, aun cuando un restaurante incluya la propina dentro del total de la cuenta, el cliente tiene el derecho de decidir si la paga o no.

De acuerdo con Jaime Guzmán, jefe del Departamento de Investigación de Acodeco, no existe una regulación sobre el porcentaje de propina sugerido, aunque en algunos comercios puede oscilar entre el 10% y el 30%.

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No obstante, indicó que la práctica más común es sugerir un 10%. “El agente económico puede sugerir la propina, pero su pago no es obligatorio”, enfatizó.

El monto final de la propina queda a criterio del consumidor, quien puede establecerlo según la calidad del servicio, la atención recibida y su nivel de satisfacción.

La entidad también señaló que muchas de las denuncias presentadas por los usuarios surgen cuando en la factura no se detalla claramente el consumo y la propina sugerida, lo que puede generar confusión al momento de realizar el pago.

Ante estas situaciones, Acodeco recordó que los consumidores pueden presentar sus denuncias a través del 311 de Atención Ciudadana o mediante su página web institucional, seleccionando la opción de denuncias. Asimismo, recomendó adjuntar una fotografía de la factura en la que se evidencie el cobro de la propina.