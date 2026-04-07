Acodeco pide denunciar irregularidades en venta de combustible tras alza de precios

El impacto del alza del combustible ya se refleja en distintos sectores de la economía, desde transporte hasta alimentos.

Ciudad de Panamá/Una serie de irregularidades han sido detectadas en la venta de combustible tras el alza de precios que se ha registrado a nivel nacional. Así lo confirmó el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, quien indicó que estas prácticas han sido identificadas durante operativos recientes.

El funcionario explicó que la situación responde a factores externos que afectan directamente al país, pero advirtió que se estos operativos se mantendrán para evitar abusos contra los consumidores.

Inspecciones y denuncias por acaparamiento

Abadi detalló que la entidad ha intensificado los operativos en estaciones de combustible, especialmente durante los días previos a los ajustes de precios.

Según indicó, se han realizado inspecciones a más de 250 estaciones a nivel nacional, tras el desarrollo de los dos primeros operativos.

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Aunque Abadi dijo que se han "encontrado muy pocas fallas", las que se han detectado es porque "las personas la han denunciado públicamente" y han permitido detectar prácticas irregulares como:

Negativa de venta de combustible

Racionamiento injustificado

Posibles casos de acaparamiento

El administrador hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos casos, señalando que los reportes ciudadanos han sido clave para ubicar las irregularidades.

"Nuestro mejor inspector, son ustedes los panameños, graben un video con la hora, el lugar donde está sucediendo, porque nosotros podemos ir a revisar. La gente dice, 'pero llegas después en el día'. Sí, pero cuando llegamos preguntamos, ¿dónde está tu manifiesto de desembarco de combustible? ¿Cuánto has vendido? Vamos a revisar el tanque, ¿cuánto producto tienes? Y al mismo tiempo podemos saber entonces cómo han sido las ventas y si los surtidores están calibrados o no", señaló.

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Aumento de precios en productos y servicios

El impacto del alza del combustible ya se refleja en distintos sectores de la economía, desde transporte hasta alimentos.

Abadi reconoció que se han detectado incrementos en precios en diversos mercados, impulsados por la búsqueda de rentabilidad de los agentes económicos.

Sin embargo, explicó que el control directo de precios no es una medida inmediata, ya que el país opera bajo un sistema de libre mercado.

Ante este escenario, el funcionario insistió en la importancia del comportamiento del consumidor como mecanismo de control.

Recomendó comparar precios, buscar mejores ofertas y evitar comprar en establecimientos donde se registren aumentos desproporcionados.

El administrador destacó que el Gobierno ha implementado medidas para mitigar el impacto, como el congelamiento del precio del combustible para sectores clave, incluyendo transporte público, turismo y transporte escolar.

También se han establecido incentivos para sectores como la pesca artesanal, la logística y la producción agrícola, con el fin de evitar que los costos se trasladen directamente al consumidor.

Además, se reforzó el monitoreo de la canasta básica, que ahora se evaluará cada 15 días para tener un mayor control de la evolución de precios.

A pesar del contexto económico, Abadi señaló que el consumo de los panameños no ha disminuido, evidenciado en la alta movilidad y ocupación durante el fin de semana.

Esto, advirtió, podría generar presiones adicionales en el gasto de los hogares en las próximas semanas.

Debate sobre beneficios a jubilados

En otro tema, el administrador de Acodeco se refirió a la discusión sobre la actualización de beneficios para jubilados y pensionados.

Indicó que la institución respalda la necesidad de modernizar la legislación vigente desde 1987, aunque subrayó que cualquier cambio debe ser consensuado.

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