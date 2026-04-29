Propuesta que busca enviar a prisión a menores desde los 14 años avanza en la Asamblea

Panamá/El proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra menores infractores avanza en la Asamblea Nacional en medio de un debate marcado por recientes hechos violentos en el país.

La propuesta, impulsada por el diputado José Pérez Barboni, se sustenta en casos como el asesinato de un policía en Panamá Norte y un homicidio en Chame para el hurto de pertenencias, en los que estarían involucrados menores de edad.

El diputado explicó el alcance de la iniciativa. “Se presentó lo que viene siendo la carga penal para los menores de 14 años en adelante, hasta cumplir los 18 años de edad. ¿A qué me refiero con esto? Los menores de 12 a 13 años, que también metemos en el primer grupo etario, únicamente serán sujetos a medidas de resocialización y también a que puedan entonces ser acompañados por temas terapéuticos, psicológicos y ese tipo de acompañamiento”.

Añadió que la propuesta también busca fortalecer las medidas actuales. “Hoy estamos inclusive robusteciendo estas medidas para que sean acordes a la jurisdicción penal actual. Aunque sean mayores de edad o menores de edad, van a ser sujetos a lo que esperamos sea también la detención preventiva para lo que es el proceso de investigación y posteriormente también para cumplir con su condena en base a lo que dictamine este juzgado, que estaría siendo el responsable de dictaminar la sentencia bajo estos menores”.

Se trata del proyecto de ley 539, que plantea enviar a centros penitenciarios a menores desde los 14 años, mediante reformas a la Ley 40 de 1999 sobre responsabilidad penal adolescente.

En la Comisión de Gobierno no hubo consenso, aunque los diputados permitieron que la iniciativa avance a segundo debate.

El presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, expresó sus reservas sobre el impacto de la medida. “Yo no creo que el aumento de las penas sea algo que va a reducir los delitos. Si así fuera, en los países donde existe pena de muerte nadie cometería delitos. Pero pese a ello yo creo que lo importante es que esta discusión se dé, y se dé como se dio aquí en la comisión, se dé en el pleno y que participe la sociedad, porque nosotros no podemos ignorar que existe un problema”.

El proponente sostuvo que la legislación vigente sobre menores infractores no ha sido reforzada en más de dos décadas, mientras que el crimen, tanto individual como organizado, continúa utilizando a menores de edad para actuar al margen de la ley.

Con información de Elizabeth González.