Concesionaria sanciona a conductor por llevar pasajeros en la puerta

La decisión se da luego de que en redes sociales circularan imágenes del bus circulando con exceso de pasajeros en el sector de La Esperanza, después de Villa Grecia.

Panamá/La concesionaria Transfusa sancionó por 30 días al conductor y al secretario del bus con placa 8B-8505, tras ser captados en un video que evidenció graves irregularidades en la prestación del servicio. Ambos no podrán operar dentro de la empresa durante el periodo de suspensión, en una medida que busca marcar un precedente frente a prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

La decisión se da luego de que en redes sociales circularan imágenes del bus tipo coaster de la ruta La Unión–San Miguelito circulando con exceso de pasajeros en el sector de La Esperanza, después de Villa Grecia, incluso con personas ubicadas en la puerta, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.

La situación, además de violar las normas internas del servicio, puso en riesgo la vida de quienes viajaban en el autobús, en un contexto donde los accidentes de tránsito siguen siendo una preocupación constante.

Desde la concesionaria, su directivo Cresencio Díaz explicó que la medida responde al incumplimiento de las normas establecidas para la operación del servicio.

Ellos saben que eso está prohibido en los reglamentos internos, nosotros como empresa está prohibido que carguen pasajeros guindando, puerta abierta, todo eso se le prohíbe y si no lo cumplen y nosotros lo vemos, tenemos un grupo de fiscales que lo sancionan”, indicó.

Añadió que las sanciones pueden escalar en caso de reincidencia. “Serán sancionados, ya sea dependiendo de lo que hagan, por los días que se les puedan dar y, de ser reincidentes y no hacer caso, los podemos hasta sacar de la ruta”, advirtió.

De acuerdo con lo informado, el conductor no solo tiene prohibido manejar durante el periodo de suspensión, sino también desempeñarse como secretario o incluso abordar unidades de la concesionaria, bajo riesgo de ser excluido definitivamente.

La empresa también anunció que reforzará la capacitación de sus operadores mediante jornadas de educación vial, con el objetivo de evitar que situaciones como esta se repitan.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones en las que operan algunas rutas del transporte colectivo y la necesidad de cumplir estrictamente las normas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Con información de Jessica Román.