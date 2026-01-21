Proteínas Panameñas: IMA busca que productos cárnicos sean permanentes en agroferias y tiendas

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de avanzar en la implementación del programa “Proteínas Panameñas”, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) desarrolló el primer acercamiento con empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de lácteos, pollo, carne de res, carne de cerdo y sus derivados.

Este encuentro sirvió para el intercambio de ideas entre la entidad, productores y agroindustrias, lo que permitirá darle forma a esta iniciativa que busca implementar la venta de proteínas en agroferias y tiendas permanentes.

Nilo Murillo, director general del IMA, calificó el encuentro como provechoso, especialmente porque contó con “la participación de agroindustrias que se dedican al tema de tasajear los productos, así como también productores que ya están conformados en cooperativas, asociaciones, y eso para nosotros fue muy positivo. Tuvimos un gran intercambio”.

Además de beneficiar la parte nutricional de la población, “Proteínas Panameñas” también apunta a la misión de eliminar los intermediarios y que estos rubros vayan directo del productor al consumidor. “IMA pone el espacio, pone las facilidades. De esta manera vas a tener un buen sistema de flujo económico para el productor y, así también, un bajo costo para el consumidor”, agregó Murillo.

La iniciativa del IMA ha sido muy bien recibida tanto por el sector productor como por el agroindustrial. Al respecto, José Dimas Espinosa, de Agroindustrial Chiriquí, aseguró: “Estamos muy agradecidos con esta convocatoria y sorprendidos gratamente con la presentación que se nos hizo de poder poner proteína en la mano del consumidor panameño de una manera rápida y eficiente”.

Por su parte, Alfredo Oranges, del sector productor, definió la reunión como “muy buena porque abre las puertas en la búsqueda de nuevas posibilidades de cooperación con los pequeños y medianos productores de Panamá dentro del mercado de los alimentos”.

“Hablo en nombre de más del 70% de los micro y pequeños productores agremiados en este país. Es una gran alternativa. El licenciado ha aprovechado un nicho de mercado eliminando el intermediario en beneficio del consumidor”, destacó Evin Aranda, presidente de la Cooperativa Ecopork RL.

Tras la reunión, se definió establecer mesas de trabajo para lograr los acuerdos entre las partes y definir la puesta en marcha de este programa del IMA.