¡Queremos agua, no promesas! El clamor en cuatro barriadas sin suministro en Panamá Norte
Se trata de barriadas como: Posada del Roble, Casa Real, Altos de Sevilla y Jardines de Sevilla.
Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos cuatro barriadas de Panamá Norte enfrentan problemas por falta de agua potable; algunos vecinos dicen que este percance data de hace 20 años.
Este viernes 16 de enero han salido a protestar, en medio de consignas y con pancartas en manos.
Pedro Serrano, vecino del área, dijo en Noticias AM que actualmente llegó una urbanización nueva que cuenta con piscina y cuatro barriadas se han quedado sin agua.
Recalcó que han hablado con las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), pero el problema persiste.
Serrano indicó que se ha hablado de un proyecto y actualmente no hay una fecha exacta de cuándo comenzaría y si incluye a estas barriadas.
Estima que mensualmente gastan entre 60 y 80 dólares comprando botellas de agua y platos desechables, ya que no tienen el recurso hídrico para fregar.
Incluso, contaron que durante las fiestas navideñas se les envió un camión cisterna porque nadie tenía agua en el lugar.
Con información de Heady Leane Morán