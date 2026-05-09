Adolescente de 14 años muere a tiros en Cativá: fue a hacerse el corte de cabello y terminó acribillado

Este es el segundo menor que muere en menos de una semana en medio de hechos violentos y armados.

Un adolescente de 14 años murió la noche de este viernes tras un ataque armado registrado en la comunidad de Altos de Los Portales de San Judas, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón. En el mismo hecho, otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad y un adulto, según los primeros informes de las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas se encontraban dentro de una residencia donde se realizaban cortes de cabello, cuando varios sujetos armados llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos sin mediar palabras.

El menor herido fue trasladado de urgencia alnuevo Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por impactos de bala. Las otras cuatro personas heridas permanecen bajo atención médica y, hasta el momento, su estado de salud se mantiene reservado.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este nuevo hecho violento.

Este caso ha generado preocupación en la provincia de Colón, ya que en menos de una semana se han reportado dos menores asesinados con arma de fuego en ese sector del país. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar la participación de los implicados en este hecho de sangre que vuelve a enlutar a familias colonenses.

*Con información de Néstor Delgado*