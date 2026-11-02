Advierten sobre fuerte oleaje y mareas altas en Bocas del Toro

La Autoridad Marítima de Panamá mantendrá inspectores en los muelles de Almirante, Chiriquí Grande y Bocas Isla. Pide a los pasajeros utilizar el chaleco salvavidas antes de zarpar.

Bocas del Toro/El fuerte oleaje y las mareas altas mantienen el llamado a extremar precauciones a quienes prevén visitar las islas y playas de Bocas del Toro durante las fiestas patrias, mientras en la provincia esperan un aumento del turismo.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recomendó a los viajeros mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, evitar situaciones de riesgo y colocarse el chaleco salvavidas antes de zarpar.

De acuerdo con Jorge Chin, administrador regional de la AMP, las mareas están particularmente altas durante la tarde, por lo que también se pidió cuidado a quienes acudan a las playas.

Vigilancia en los muelles

Señaló que la AMP mantendrá inspectores en los muelles de Almirante, Chiriquí Grande y Bocas Isla para vigilar los desplazamientos y reiterar las medidas de seguridad a los pasajeros.

“Usen su chaleco salvavidas”, fue uno de los llamados del funcionario.

Esperan más visitantes el 3 y 4 de noviembre

El movimiento turístico en Bocas del Toro ha estado lento después de la emergencia, de acuerdo con las declaraciones brindadas.

Sin embargo, existe la expectativa de que la llegada de visitantes aumente durante los días libres del 3 y 4 de noviembre.

Ante ese posible incremento, las autoridades insistieron en que los paseos y traslados marítimos se realicen con precaución, tomando en cuenta el oleaje y las mareas altas.

Con información de Luis Alberto Palacios.