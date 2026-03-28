Alanje mantiene viva la tradición del 'velorio de pa Jesús' en Semana Santa

Alanje, Chiriquí/Entre cantos, oraciones y muestras de fe, la comunidad de Alanje mantiene viva una de sus tradiciones más arraigadas durante la Semana Santa: 'el velorio de pa Jesús', una jornada que reúne a fieles de todas las edades en el santuario del Santo Cristo de Alanje.

Para quienes participan, esta celebración tiene un significado profundo. Una de las asistentes expresó que “para nosotros tiene un significado muy grande esta etapa del año porque es algo que nosotros celebramos con la iglesia y tiene tantas cosas que decir”.

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A diferencia de años anteriores, la vigilia ahora se realiza durante el día, una decisión que, según los organizadores, no ha afectado la asistencia. “Antes se hacía de noche, pero ya los tiempos han cambiado y el padre ha decidido hacerlo de día, y viene la gente igual que antes”, comentó otra feligresa.

El párroco Heriberto Ríos explicó que esta actividad forma parte de la preparación espiritual para el Domingo de Ramos. “Esta es una jornada de oración, de alabanza y adoración como preparación para la fiesta con la que formalmente iniciamos la Semana Santa que es el Domingo de Ramos”.

Detalló que el cambio de horario busca permitir una mejor participación de los fieles. “Antes se hacía de 6 de la tarde a 6 de la mañana y terminaban tan cansados que al día siguiente no querían participar de la misa principal”, indicó.

Durante la jornada, la iglesia se convierte en un espacio de encuentro donde los creyentes no solo oran, sino que también ponen sus talentos al servicio de la comunidad. “A la iglesia se viene a conocer de Jesús, se viene a amar a Jesús y también a poner los dones que Dios nos ha dado en favor de los demás”, señaló el sacerdote.

La fe también se transmite de generación en generación. Osiris Jurado destacó que “la fe que tenemos en él es lo que nos hace llegar hasta donde está él, es algo que nos enseñaron nuestros abuelos”.

Para muchos, esta tradición sigue siendo un pilar en la vida espiritual del distrito. María Gómez aseguró que “es una tradición que no se ha perdido y que sigue viva aquí en Alanje”.

El velorio de mi Padre Jesús se realiza cada año como antesala al Domingo de Ramos, marcando el inicio de las actividades más importantes de la Semana Mayor en este poblado chiricano.

Con información de Demetrio Ábrego.