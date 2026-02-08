Dos aprehendidos por delitos de drogas en la Operación 'Penonomé Seguro'

El operativo incluyó diligencias de allanamiento y registro , que permitieron a las autoridades identificar y detener a los presuntos responsables de delitos relacionados con drogas.

Coclé/Dos personas fueron aprehendidas en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, durante el desarrollo de la denominada “Operación Penonomé Seguro”, una acción ejecutada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Coclé y su Sección de Drogas, como parte de la lucha contra el microtráfico y el crimen organizado.

El operativo incluyó diligencias de allanamiento y registro, que permitieron a las autoridades identificar y detener a los presuntos responsables de delitos relacionados con drogas.

Los dos aprehendidos serán puestos a disposición de un Juez de Garantías en las próximas horas. Durante la audiencia de control correspondiente, la fiscalía solicitará la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares, las cuales podrían incluir la detención provisional, dependiendo de la gravedad de los hechos y de los riesgos procesales evaluados.

La operación refuerza el trabajo de las autoridades judiciales para preservar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas consideradas estratégicas y en momentos en que se intensifican los operativos preventivos ante eventos de alta concurrencia.