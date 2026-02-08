Futuros docentes fortalecen la educación en Bocas del Toro y reciben reconocimiento oficial

Bocas del Toro/Unos 250 estudiantes universitarios de la provincia de Bocas del Toro fueron reconocidos por su aporte a la educación, tras participar activamente en el programa Verano Feliz, una iniciativa desarrollada durante tres semanas y orientada al refuerzo académico y físico de niños en edad escolar.

El reconocimiento fue otorgado por el ministro de Educación a estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de Udelas, quienes cursan la licenciatura en Educación Primaria y apoyaron de manera directa las actividades del programa, enfocado en fortalecer áreas clave como español, matemáticas, inglés y educación física.

Durante la jornada de reconocimiento se destacó la labor formativa y comunitaria desempeñada por los universitarios, quienes pusieron en práctica sus conocimientos en un entorno real, contribuyendo al aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes participantes.

Kira Pizarro, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UP, señaló que la experiencia dejó resultados positivos para todos los involucrados. Indicó que, como parte del proceso, se estarán presentando informes con los hallazgos obtenidos durante el desarrollo de la actividad, los cuales permitirán evaluar su impacto educativo.

Por su parte, una estudiante de la licenciatura en Educación Primaria con especialidad en Educación Física, participante del programa en Bocas del Toro, calificó la experiencia como satisfactoria, resaltando el valor práctico de la actividad y el aprendizaje adquirido durante el contacto directo con los estudiantes.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por fortalecer la formación docente y promover la vinculación entre la educación superior y las comunidades, reconociendo el compromiso y la vocación de servicio de los futuros educadores.

Con información de Nixon Miranda.