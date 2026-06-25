Asesinan a un hombre de 68 años en Colón; la provincia alcanza 50 homicidios en lo que va del año

Los impactos de bala le causaron la muerte de manera instantánea.

Colón/La violencia volvió a golpear a la provincia de Colón la tarde de este jueves. Un hombre de aproximadamente 68 años fue asesinado a tiros dentro del multifamiliar L-111, en Altos de los Lagos, en un crimen que elevó a 50 la cifra de homicidios registrados en la costa caribeña en lo que va de 2026.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima se encontraba en el multifamiliar cuando un hombre llegó al lugar y, sin mediar palabras, le disparó en varias ocasiones.

Los impactos de bala le causaron la muerte de manera instantánea. Tras cometer el ataque, el presunto sicario huyó del sitio antes de la llegada de las autoridades.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena para preservar las evidencias, mientras personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

El homicidio ocurrió a plena luz del día en una de las zonas residenciales de Altos de los Lagos y se suma a la cadena de hechos violentos registrados este año en la provincia.

Con este caso, Colón acumula 50 homicidios en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras preliminares reportadas por las autoridades.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del atacante.

Con información Néstor Delgado.