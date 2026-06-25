Contraloría refrenda planilla de la Unachi; docentes y administrativos cobrarán este viernes

El contralor explicó que el proceso de refrendo requiere una revisión detallada y que no se trata de un trámite automático.

Chiriquí/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este jueves que la planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ya fue refrendada, por lo que los docentes y administrativos de esa casa de estudios recibirán sus salarios el próximo 26.

El anuncio fue realizado durante un recorrido de inspección por varios proyectos que ejecuta el Estado en la provincia de Chiriquí, entre ellos el futuro cuartel de la Zona de Policía.

"Así que para esa gran comunidad educativa tengan la seguridad de que van a tener su cheque el día 26. Lo acabamos de anunciar", expresó Flores.

El contralor explicó que el proceso de refrendo requiere una revisión detallada y que no se trata de un trámite automático.

Lo que estamos haciendo en este momento, eso toma más tiempo de lo que la gente puede pensar, eso no es un tema automático", afirmó.

Flores adelantó que, paralelamente al pago de la planilla, la Contraloría desarrolla un proceso de revisión de las finanzas de la universidad con el propósito de fortalecer el manejo de los recursos públicos.

"Lo que estamos haciendo ahorita mismo es ver cómo ordenamos un poco esa casa de estudios financieramente, que buscamos una racionalización de los gastos para que en efecto cumpla la labor para la cual fue creada", manifestó.

El funcionario recordó además su responsabilidad como síndico de los fondos públicos asignados a la institución.

Yo, como síndico de los dineros de esa universidad, tengo un compromiso personal de que eso funcione como debe ser y que esté al mejor servicio de la educación de los chiricanos y del país", indicó.

Durante su gira por Chiriquí, Flores reiteró que las inspecciones forman parte de los controles que realiza la Contraloría para verificar que los recursos del Estado se utilicen de manera adecuada y que las obras públicas avancen con transparencia y rendición de cuentas.

El anuncio representa un alivio para la comunidad universitaria de la Unachi, que esperaba el refrendo de la planilla para hacer efectivo el pago correspondiente a docentes y personal administrativo, mientras la Contraloría continúa el proceso de revisión financiera de la institución.

Con información de Demetrio Ábrego.