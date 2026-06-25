Panamá avanza en su proceso de incorporación a la OCDE

La hoja de ruta fue revisada por ministros de Estado y la OCDE.

Panamá/ Un nuevo paso en el proceso de incorporación de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio este jueves el Gobierno, al revisar junto con representantes del organismo internacional el avance del plan de acción que busca alinear al país con estándares internacionales en materia de competitividad, transparencia y políticas públicas.

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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo una reunión con Silvia da Rin Pagnetto, directora de la Secretaría del Consejo y del Comité Ejecutivo del secretario general para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.

En el encuentro también participó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto con la viceministra del MEF, Eida Sáiz. Por parte de la OCDE asistió además Sharomey Rojas.

Durante la reunión se presentó una actualización del Plan de Acción de Panamá para su ingreso a la organización, una hoja de ruta que contempla la adopción de estándares internacionales, el fortalecimiento de la competitividad y el impulso de medidas orientadas a mejorar la transparencia institucional.

Las autoridades también abordaron el respaldo técnico requerido para avanzar en instrumentos legales vinculados al proceso de adhesión, así como la firma del contrato de inversión Venture Capital (VC).

Otro de los temas analizados fue el acuerdo del Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), iniciativa que involucra a instituciones de investigación y que busca medir y fortalecer las competencias de la población adulta como parte de las buenas prácticas promovidas por la OCDE.

El encuentro forma parte del seguimiento que mantienen el Ejecutivo y la organización internacional para acompañar el proceso de incorporación de Panamá, una meta que busca fortalecer la institucionalidad del país y acercarlo a las mejores prácticas internacionales en materia económica, social y de gobernanza.