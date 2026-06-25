Apede: economía panameña crece, pero el reto sigue siendo generar inversión y empleo

El gremio empresarial advierte que persisten desafíos relacionados con el aumento de la deuda pública, el crecimiento del gasto corriente y la reducción de la inversión pública.

Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) advirtió que, aunque la economía panameña haya tenido buen desempeño en lo que va de ese año, el principal desafío sigue siendo transformar ese crecimiento en más inversión privada, empleos estables y un desarrollo sostenible.

Así lo señala el más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual elaborado por el gremio empresarial, el cual destaca que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.8% durante el primer trimestre del año, mientras que el Índice Mensual de Actividad Económica aumentó 5.96% en abril.

El documento también revela una recuperación del mercado laboral. Entre enero y abril se registraron más de 112 mil contratos de trabajo, un incremento de 20.5% respecto al mismo período de 2025.

No obstante, Apede advierte que la mayoría de esos contratos corresponden a modalidades definidas o por obra determinada, por lo que el reto continúa siendo la generación de empleo formal, permanente y de mayor calidad.

El informe atribuye el desempeño económico al dinamismo de sectores como la logística, el comercio, la construcción, el turismo y los servicios, mientras que el Canal de Panamá, el transporte aéreo y la Zona Libre de Colón mantuvieron su aporte como motores de la economía nacional.

En materia fiscal, el análisis destaca que el déficit del Sector Público No Financiero disminuyó de 2.20% a 1.46% del PIB entre enero y abril de este año, acompañado de un incremento de 13.2% en los ingresos del Estado.

Sin embargo, el gremio empresarial advierte que persisten desafíos relacionados con el aumento de la deuda pública, el crecimiento del gasto corriente y la reducción de la inversión pública.

Uno de los principales llamados de atención del informe se centra en la inversión extranjera directa. En ese sentido, Apede señala que durante 2025 esta disminuyó 63.1% respecto al año anterior, junto con una caída significativa de las utilidades reinvertidas por las empresas, un comportamiento que refleja una menor confianza para ampliar operaciones productivas en el país.

El análisis también advierte que Panamá enfrenta un entorno internacional menos favorable, caracterizado por un menor crecimiento económico mundial, tasas de interés aún elevadas y volatilidad en los mercados energéticos.

En ese escenario, sostiene que la capacidad del país para mantener su dinamismo dependerá cada vez más de factores internos como la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica, la productividad y la atracción de nuevas inversiones.

El informe incorpora además una evaluación de J.P. Morgan, según la cual Panamá mantiene condiciones para conservar el grado de inversión otorgado por Moody's, gracias al avance de la consolidación fiscal, el crecimiento económico y el desempeño del canal de Panamá.