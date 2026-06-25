Contralor Flores anuncia que auditoría al Ministerio de Salud se hará 'con el rigor de la ley'

Chiriquí/La Contraloría General de la República realizará una auditoría a la gestión del Ministerio de Salud (Minsa), luego de que el ministro Fernando Boyd Galindo solicitara formalmente una revisión de todas las actuaciones realizadas desde que asumió el cargo, el 1 de julio de 2024, en medio de cuestionamientos sobre un presunto conflicto de interés relacionado con la empresa Bio Materiales S.A.

El contralor general, Anel Flores, anunció que aún no había visto la carta enviada por el ministro debido a que salió temprano hacia el interior del país, pero aseguró que, una vez recibida, la solicitud será atendida.

No la he visto porque salí temprano para provincias, pero bueno, si él pidió una auditoría la haremos con el rigor de la ley y obviamente saldrán lo que tiene que salir", manifestó.

Flores también se refirió al debate sobre los posibles conflictos de interés en la administración pública y señaló que se trata de un tema que requiere un análisis cuidadoso.

Ese es un tema que tiene una línea muy fina. En este país, por ejemplo, puedo hablar del ministro del MOP que toda la vida ha sido contratista de carreteras; este es un país donde no hay muchas empresas. En el tema médico sucede muy parecido, ¿Cuántos médicos hay en el país? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en el tema del conflicto de interés y eso es lo que vamos a ver en las auditorías que vamos a hacer y como este es un país muy pequeño nos enteraremos de qué fue lo que pasó", afirmó.

Las declaraciones del contralor se producen luego de que el ministro Boyd Galindo anunciara que, para despejar cualquier duda sobre su gestión, remitió una carta al contralor solicitando una auditoría integral de todas las actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud desde el inicio de su administración.

Según explicó, la revisión busca demostrar que las decisiones adoptadas durante su gestión han sido transparentes y que no ha existido ningún beneficio personal derivado de los contratos suscritos por la institución.

Recorrido por obras

El contralor Flores ofreció estas declaraciones mientras realizaba un recorrido de inspección por obras públicas en el interior del país. Durante la visita a un cuartel cuya construcción ha sufrido retrasos, explicó que estas giras forman parte de una estrategia para verificar el estado de los proyectos financiados con recursos públicos.

"Esto forma parte de un recorrido nacional que venimos haciendo desde hace ya varias semanas, para primero ver dónde están los dineros del pueblo; lo más importante para el contralor es que los dineros del pueblo estén asegurados, pero además de eso estén al servicio de los panameños. De nada nos sirve tener obras inconclusas como esta cuando el pueblo lo está reclamando para el uso de la población", expresó.

Con información de Demetrio Ábrego.