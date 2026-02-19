Atalaya: Policía Nacional despliega más de 400 uniformados para proteger peregrinos

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional ha activado un operativo especial en el distrito de Atalaya, provincia de Veraguas, para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que participan en la tradicional romería anual en honor a Jesús Nazareno.

Ante la alta aglomeración que caracteriza esta festividad religiosa, las autoridades hacen un llamado a los feligreses para mantener medidas de prevención personal y familiar que eviten convertirlos en víctimas de la delincuencia.

Noel Haynes, jefe de la Policía Nacional de Veraguas, confirmó que se ha diseñado un dispositivo de seguridad integral para cubrir todas las zonas de concentración durante la fiesta patronal.

Nota relacionada: Refuerzan suministro de agua en Atalaya ante baja presión en plena jornada de peregrinación

"Vamos a contar con más de 400 unidades, las cuales van a estar involucradas directamente en brindar la seguridad a todas las personas que asistan", explicó el oficial. Este contingente se distribuirá estratégicamente en puntos de control fijos, rondas vehiculares, vigilancia a pie y patrullaje ciclista a lo largo y ancho del distrito.

El operativo busca no solo disuadir actos delictivos, sino también ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente. La presencia policial se mantendrá durante todos los días de la festividad religiosa, asegurando que cada peregrino pueda cumplir su promesa con tranquilidad.

Las autoridades destacaron que la coordinación entre las diferentes unidades permite cubrir tanto las vías de acceso como los puntos de mayor concentración de feligreses.

Las autoridades enfatizan que la autoprotección juega un papel fundamental en contextos de alta densidad poblacional. "Es importante recomendarles a las personas que asistan, a los feligreses que vengan aquí a Atalaya, que al ver una situación inusual informen a la Policía Nacional", señaló Haynes.

El jefe policial de Veraguas recordó que la Policía Nacional está capacitada para atender emergencias en eventos masivos y que los canales de denuncia permanecen abiertos durante las 24 horas. Los peregrinos pueden acercarse a cualquier uniformado o a los puestos de mando instalados en la zona para solicitar asistencia.

Con información de Ney Castillo.