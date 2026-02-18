Refuerzan suministro de agua en Atalaya ante baja presión en plena jornada de peregrinación

Las autoridades informaron que los cisternas continuarán llegando de manera frecuente para garantizar el abastecimiento y evitar que las actividades religiosas se vean afectadas.

En medio de la afluencia de peregrinos por las festividades religiosas, el centro del poblado de Atalaya comenzó a registrar problemas en el abastecimiento de agua potable, especialmente en las áreas comerciales donde se concentra la venta de alimentos y productos.

Ante la situación, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) desplegó vehículos cisterna para reforzar el suministro.

Las unidades están siendo utilizadas tanto para inyectar agua en la red principal como para abastecer directamente a los puestos de expendio de comida que operan en la zona.

Residentes del área señalaron que la falta de agua se concentra principalmente en el centro del distrito: “Mientras que hay agua en otros lugares, aquí en la central no hay; el problema es en esta área”.

Por el momento, las autoridades informaron que los cisternas continuarán llegando de manera frecuente para garantizar el abastecimiento y evitar que las actividades religiosas se vean afectadas por la escasez del suministro.

Atalaya, en la provincia de Veraguas, recibe cada año a miles de visitantes durante esta temporada, lo que incrementa la demanda de servicios básicos en el distrito.

Con información de Ney Castillo